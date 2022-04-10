Полузащитник из Нидерландов Рай Влут дебютировал за "Астану" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу против "Тараза", сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний футболист появился на поле на 70-й минуте, заменив Педро Эуженио. "Астана" к этому времени уже вела со счетом 2:1 и завершила матч победой.

Напомним, "Астана" объявила о подписании контракта с полузащитником 25 марта. Ранее Влут играл на Родине, а также защищал цвета "Фрозиноне" (Италия), "Кьяссо" (Швейцария) и "Сент-Труйден" (Бельгия). Среди его достижений победа в чемпионате Нидерландов и выигрыш на ЧЕ-2012 среди юношей. Контракт с "Астаной" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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