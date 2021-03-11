Бывший футболист сборной Исландии может продолжить карьеру в Казахстане

Исландский форвард Арни Вильхьяльмссон может переехать в чемпионат Казахстана по футболу. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Fotbolti.net.

Отмечается, что 26-летний легионер в начале 2021 года находился на просмотре в российском клубе "Крылья Советов", но контракт с ним не подписал.

Теперь он может стать игроком исландского "Брейдаблика" или отправиться в чемпионат Казахстана (точное название клуба не уточняется).

Вильхьяльмссон начинал карьеру в "Брейдаблике", забил 39 голов и сделал один ассист в 97 матчах. На родине также играл за "Хаукар" и "Лиллестрем". За пределами страны выступал за шведский "Йончепинг", польский "Термалик", украинские "Черноморец" и "Колос".

Сыграл один товарищеский матч за сборную Исландии против Мексики (0:1) в феврале 2017 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.