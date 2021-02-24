Атакующий хавбек Сергей Тумасян присоединился к учебно-тренировочным сборам "Жетысу". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний Тумасян принял участие в последних товарищеских матчах талдыкорганского клуба. Футболист выделяется универсализмом и может закрыть в полузащите несколько позиций.

Ранее выступал за российские клубы СКА, "Ростов", "Сочи", "Сибирь", эстонские "Инфонет" и "Нымме Калью", а также армянский "Гандзасар". Последним местом работы хавбека значится узбекистанский клуб "Металлург", за который провел 19 матчей и забил один гол.

Напомним, что "Жетысу" завершил предыдущий сезон на шестом месте. В межсезонье команду покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.