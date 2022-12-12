Известный узбекистанский тренер Вадим Абрамов может получить работу в одном из казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Услуги 60-летнего специалиста были предложены командам КПЛ.

Стоит добавить, что представители Абрамова имеют обширные связи в казахстанском футболе.

Ранее Абрамов уже тренировал "Астану" в 2013 году, однако вскоре покинул столичный клуб. Также он дважды возглавлял сборную Узбекистана и неоднократно побеждал в чемпионате своей страны с "Нефтчи". Под его руководством клуб из Ферганы пробивался в полуфинал Азиатской лиги чемпионов и в финал Кубка Содружества.

В 2011 и 2019 годах признавался лучшим тренером Узбекистана.