"Были варианты в Европе, но...". Роман Муртазаев - о возвращении в "Астану" и сборную Казахстана

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев в интервью пресс-службе рассказал о причинах возвращения в "Астану".

- Были ли у тебя еще предложения?

- У меня были варианты, как в Казахстане, так и в Европе, но не думаю, что нужно о них говорить, раз я здесь. Одним из факторов, почему я приехал в "Астану", стала личная заинтересованность во мне со стороны главного тренера команды. Андрей Валерьевич мне позвонил и лично предложил приехать в команду и помочь в этом сезоне. Также немаловажный фактор и присутствие Давида Лории, с которым я вместе играл в "Иртыше". Он, как спортсмен, был всегда очень амбициозным и настоящим лидером, уверен, что эти качества остались при нем и сейчас по окончании карьеры.

- Каких целей ты хочешь добиться в "Астане"?

- Для начала я бы хотел играть в основном составе и своей игрой помогать команде. Если буду играть в "Астане", то, конечно, хотел бы вернуться в состав национальной сборной Казахстана, для меня это главная команда, за которую я всегда очень горд выступать. Но на все воля Бога, мне же нужно работать на тренировках и как можно больше играть.

27-летний форвард год назад покинул столичный клуб, перейдя в "Тобол". Но в Костанае его карьера не задалась. В январе он рассматривал варианты трудоустройства в Европе, имел предложения из России, Греции и Венгрии, но решил вернуться в "Астану".

В составе "Тобола" футболист завоевал "серебро" КПЛ-2020. Всего за костанайцев провел 17 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу. Муртазаев уже защищал цвета "Астаны" в период 2017-2019 годов.