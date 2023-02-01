"Были предложения от "Ордабасы" и "Актобе". Защитник сборной Казахстана рассказал о своем выборе

Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Багдат Каиров в интервью KazFootball.kz рассказал о предложениях от других клубов, продлении контракта с костанайским клубом, итогах прошедшего сезона и ожиданиях от грядущего.

- Ты продлил контракт с "Тоболом". Были ли предложения от других команд?

- Были конкретные предложения от "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" - моего родного клуба, где я получил шанс проявить себя на уровне премьер-лиги. С руководством "Тобола" в конце прошлого года были разговоры о продлении контракта, после прояснения всех вопросов, уже в начале года я решил продлить контракт еще на один год.

- Возвращаясь к "Тоболу", клуб сейчас ведет неожиданную для болельщиков трансферную политику. Команда попрощалась со многими лидерами. Какая задача стоит перед ней на сезон?

- Да, клуб покинули несколько ключевых и опытных игроков. Команда все еще комплектуется. На вторые сборы ожидается прибытие новичков. О задачах на сезон, я думаю, руководство объявит ближе к началу чемпионата.

- Команда завершила первые сборы в Костанае. Сборы имели более втягивающий характер? Как они прошли в целом?

- Для тренерского штаба и игроков сейчас идет ознакомительный процесс. Тренировки в основном проходили в двухразовом режиме. В команде царит хорошая атмосфера.

Сборы длились две недели и носили втягивающий характер. Провели несколько двусторонних игр. Нужно отметить, в клубе были созданы все условия для проведения сборов. После нескольких дней отдыха отправляемся на вторые сборы в Турцию.

- Если немного подытожить прошедший сезон, как его оценишь? Что не получилось, почему не удалось защитить чемпионство?

- Сезон для нас стартовал отлично, стали обладателями Суперкубка Казахстана. В чемпионате задачи были самые максимальные. У нас был очень боевой коллектив для достижения больших целей. Я думаю, нам не хватило стабильности на протяжении всего турнира, чтобы защитить титул. Что касается матчей в еврокубках, провели шесть игр, завершили свое выступление после проигрыша от боснийской команды. Я считаю, что по игре мы заслуживали большего, но это уже история.

- По ходу сезона у команды сменился тренер. На место ушедшего Александра Москаленко пришел Милан Миланович…

- Было приятно работать под их руководством, каждый из них внес свою лепту в завоевании бронзовых медалей.

- Совсем скоро начнутся важные игры для сборной. Какие цели ставишь перед собой в "Тоболе" и главной команде страны?

- Сейчас главное продуктивно провести сборы и показать через игры свою готовность защищать честь страны. Что в клубе, что в сборной, ставлю задачу быть максимум полезным для достижения поставленных целей.

- Как оценишь выступления сборной и какие ожидания от грядущих матчей?

- В прошлом году сборная добилась очень хорошего результата. Я считаю, это заслуга абсолютно каждого работника, кто трудился во благо репутации футбола Казахстана. И, конечно, нужно отметить горячую поддержку наших родных болельщиков. Впереди нас ждут очень интересные и непростые игры в рамках квалификации на Евро-2024. Предстоит большая работа для выполнения всех поставленных задач перед командой.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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