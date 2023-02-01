"Были предложения от "Ордабасы" и "Актобе". Защитник сборной Казахстана рассказал о своем выборе

Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Багдат Каиров в интервью KazFootball.kz рассказал о предложениях от других клубов, продлении контракта с костанайским клубом, итогах прошедшего сезона и ожиданиях от грядущего.
- Ты продлил контракт с "Тоболом". Были ли предложения от других команд?
- Были конкретные предложения от "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" - моего родного клуба, где я получил шанс проявить себя на уровне премьер-лиги. С руководством "Тобола" в конце прошлого года были разговоры о продлении контракта, после прояснения всех вопросов, уже в начале года я решил продлить контракт еще на один год.
- Возвращаясь к "Тоболу", клуб сейчас ведет неожиданную для болельщиков трансферную политику. Команда попрощалась со многими лидерами. Какая задача стоит перед ней на сезон?
- Да, клуб покинули несколько ключевых и опытных игроков. Команда все еще комплектуется. На вторые сборы ожидается прибытие новичков. О задачах на сезон, я думаю, руководство объявит ближе к началу чемпионата.
- Команда завершила первые сборы в Костанае. Сборы имели более втягивающий характер? Как они прошли в целом?
- Для тренерского штаба и игроков сейчас идет ознакомительный процесс. Тренировки в основном проходили в двухразовом режиме. В команде царит хорошая атмосфера.
Сборы длились две недели и носили втягивающий характер. Провели несколько двусторонних игр. Нужно отметить, в клубе были созданы все условия для проведения сборов. После нескольких дней отдыха отправляемся на вторые сборы в Турцию.
- Если немного подытожить прошедший сезон, как его оценишь? Что не получилось, почему не удалось защитить чемпионство?
- Сезон для нас стартовал отлично, стали обладателями Суперкубка Казахстана. В чемпионате задачи были самые максимальные. У нас был очень боевой коллектив для достижения больших целей. Я думаю, нам не хватило стабильности на протяжении всего турнира, чтобы защитить титул. Что касается матчей в еврокубках, провели шесть игр, завершили свое выступление после проигрыша от боснийской команды. Я считаю, что по игре мы заслуживали большего, но это уже история.
- По ходу сезона у команды сменился тренер. На место ушедшего Александра Москаленко пришел Милан Миланович…
- Было приятно работать под их руководством, каждый из них внес свою лепту в завоевании бронзовых медалей.
- Совсем скоро начнутся важные игры для сборной. Какие цели ставишь перед собой в "Тоболе" и главной команде страны?
- Сейчас главное продуктивно провести сборы и показать через игры свою готовность защищать честь страны. Что в клубе, что в сборной, ставлю задачу быть максимум полезным для достижения поставленных целей.
- Как оценишь выступления сборной и какие ожидания от грядущих матчей?
- В прошлом году сборная добилась очень хорошего результата. Я считаю, это заслуга абсолютно каждого работника, кто трудился во благо репутации футбола Казахстана. И, конечно, нужно отметить горячую поддержку наших родных болельщиков. Впереди нас ждут очень интересные и непростые игры в рамках квалификации на Евро-2024. Предстоит большая работа для выполнения всех поставленных задач перед командой.
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