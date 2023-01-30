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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье

Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье
©ФК "Тобол"

После продуктивного и успешного отрезка в два сезона для "Тобола" наступает уже не столь оптимистичная реальность и назвать их очевидными претендентами на медали нельзя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как стремительно теряет кадры и пока не восполняет их костанайский клуб. 

1 декабря 2022 года Архимед Мухамбетов был освобожден от должности акима Костанайской области, и это, безусловно, стало сигналом для устройства всей футбольной жизни в регионе. В частности, это кадровое изменение по прогнозам отразится на "Тоболе". Мухамбетов уделял большое внимание клубу, но сейчас такого трепетного отношения к жизни футбольной команды может не быть. 

Зимой из "Тобола" начался исход многих знаковых легионеров. Так, за Григорием Бабаяном в "Астану" последовали защитники Алекса Аманович и Жарко Томашевич, а также опорник Душан Йованчич. Еще один большой иностранный футболист Зоран Тошич и вовсе покинул КПЛ, перебравшись в Грецию. Меньше полугода провел в Костанае еще один полузащитник Чиди Осучукву, он пока свободный агент. 

Среди казахстанской части состава опять же есть ощутимые потери. Асхат Тагыберген, Владислав Васильев и Сергей Малый не продлили контракт с "Тоболом" и уехали на сбор с "Ордабасы". По такому же маршруту, вероятно, отправится нападающий Айбар Жаксылыков.

В итоге минус девять игроков основной обоймы. Кроме того, не совсем понятен статус Александра Мокина, вернется ли опытнейший вратарь в "Тобол" и, вообще, в футбол после травмы, полученной им в прошлом году? 

Официально сохранить "Тоболу" на данный момент удалось: Александра Марочкина, Багдата Каирова, Самата Жарынбетова, Серикжана Мужикова, Мильяна Вукадиновича и Сержа Дебле. Помимо них, были переподписаны большинство местных молодых игроков. Плюс ко второму сбору присоединился форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев, хотя его уход по-прежнему не исключен. 

Первым и пока единственным новичком костанайцев остается российский вингер Павел Киреенко. Даже на фоне постаревшего Тошича, Киреенко пока не выглядит равноценной заменой сербу. 

Однако вероятное снижение бюджета и амбиций на данный момент не меняет "Тобол" в ориентирах поведения на рынке, а именно в акценте на балканский футбол. Ведь вместо Милана Милановича пост главного тренера занял другой серб Милич Чурчич. Да и новички пока чаще рассматриваются именно из стран бывшей Югославии. Так "Тобол" сначала хотел (но не смог) заполучить хавбека "Шахтера" Стефана Букораца, а затем переключился на другого опорника Дамьяна Крайисника. 

Да, "Тобол" не развалился, но он сильно потерял в кадровом значении. Есть ощущение, что команда возвращается во времена команды с околоеврокубковым потенциалом, но не более. Сейчас у клуба нет полноценного состава, имена новичков (в том числе потенциальных) не впечатляют, и пока мы не знаем, что ожидать от того же Чурчича. 

К концу января "Тобол", по сравнению с "Актобе" и "Астаной", выглядит слабее, более того, из тройки их может потеснить сверхнеожиданно набирающий силу "Ордабасы", а также молодой и дерзкий "Кайрат".

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Межсезонье в КПЛ

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