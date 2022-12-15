"Будто в 90-е годы вернулся!". Иностранный тренер - о долгах и работе в Казахстане

Молдавский тренер Игорь Пикущак дал интервью сайту SPORTS.md, в котором поделился своим мнением о рабочем опыте в уходящем году в армянском "Ноа" и казахстанском "Акжайыке".
Уральский клуб финишировал на последнем, 14-м месте в КПЛ-2022 и вылетел в первую лигу.
- В 2022 году вы тренировали "Ноа" в Армении и "Акжайык" в Казахстане. Как в целом оцените уходящий год для себя?
- Весной принял "Ноа", и там был непростой период. Команда находилась в сложном психологическом состоянии, в связи с различными обстоятельствами в клубе были задержки по зарплате, также в составе было приличное количество игроков с травмами. Но в целом этот период можно оценить позитивно, так как в 11 сыгранных матчах мы набрали 15 очков, дважды обыграли один из лучших клубов страны - "Алашкерт", а также действовавшего на тот момент чемпиона - "Арарат-Армению".
Мы быстро адаптировались к рабочим условиям и отработали достойно.
В "Акжайыке" - уже был новый опыт. Другая страна, менталитет, бытовые условия, инфраструктура - все отличается! Этот период я назову достаточно тяжелым. В чемпионате мы провалились, а в Кубке наоборот - создали историю для клуба, ведь до этого "Акжайык" ни разу даже в четвертьфинале не выступал.
В целом есть положительные и отрицательные моменты, но это все бесценный опыт.
- В интервью перед финалом Кубка Казахстана вы говорили, что временами в составе "Акжайыка" были травмированы около 80 процентов игроков. Это ли не основная причина того, что у вас и вашего тренерского штаба не получилось спасти "Акжайык" от вылета?
- Первые туры после перерыва и начало кубковой стадии мы провели достаточно хорошо - в восьми матчах одержали шесть побед и один раз была ничья.
Потом мы выиграли у местного топ-клуба "Кайрат", и после этого все начали болеть! Кто-то даже дважды за месяц. В том числе и тренеры. Это очень повлияло, но это не отговорки. Ответственность с себя не снимаю. Убежден, на результат повлияли более существенные моменты со стороны клуба!
- В футбольных кругах говорят о большом непрофессионализме и проблемах в казахстанском футболе, о внутренней коррупции, о так называемых "откатах" от футболистов директорам или тренерам, а также о коррумпированности судей. На эти существенные моменты вы намекаете?
- Дыма без огня не бывает! О других клубах не скажу, но в "Акжайыке" действительно профессионализма мало. Был только тренерский состав укомплектован нормально. Были еще один доктор, один массажист и администратор - это все на 26 футболистов команды, и этого мало.
Не скажу, что клуб не хотел улучшить что-то. Думаю, повлияло то, что финансирование бюджетное.
Про коррупцию у меня фактов нет, только слухи. Я пришел в клуб заниматься футболом и постараться сохранить его в премьер-лиге. Но были непонятные, сложные моменты. К примеру, был случай стычки тренеров с болельщиками, и тут клуб не смог обеспечить для нас безопасность. Чувствовал себя так, будто в 90-е годы вернулся!
Но, если говорить об уровне чемпионата, то оцениваю его высоко. В чемпионате Казахстана много хороших игроков!
- Разве бюджетные деньги - это плохо? В России тоже ведь много бюджетных денег, но клубы развиваются.
- Не скажу, что плохо, главное - чтобы они выплачивались и использовались по назначению! В этом и суть, когда деньги доходят до клуба и далее до команды. Могу сказать, что на сегодняшний день с нами еще не до конца рассчитались.
Напомним, что в первую лигу также отправился туркестанский "Туран", тогда как в премьер-лигу вышли кокшетауский "Окжетпес" и кызылординский "Кайсар".