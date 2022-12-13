Бразильский легионер после ухода из "Астаны" нашел новый клуб в КПЛ

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Сегодня 15:29
©ФК "Астана"

Защитник из Бразилии Брайан Сильва может продолжить карьеру в другом казахстанском клубе после завершения его контракта с "Астаной", сообщает корреспондент Vesti.kz

Интерес к Брайану проявляет "Атырау", где он уже выступал в сезоне-2021. "Нефтяники" ищут игрока на левый фланг, и бразилец может стать решением этого кадрового вопроса. Ранее "Атырау" намеревался подписать левого защитника "Каспия" Максата Тайкенова, однако клуб из Актау сохранил одного из своих лидеров. В начале декабре "Астана" объявила об уходе Брайана, и теперь 30-летний латераль находится в статусе свободного агента. 

Брайан провел за астанчан 27 игр во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Ранее бразилец выступал за множество клубов на родине, а также пробовал свои силы в академии "Бенфики" и чемпионате Армении. 

Добавим, что, помимо Брайана, "Астана" также рассталась с Даниилом Бескоровайным и, вероятно, отпустит еще несколько иностранцев, включая Марко Милошевича, Артема Рахманова и Жереми Манзорро. 

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Метки:
Атырау ФК КПЛ Астана ФК Трансфер Бразилия

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