Бразильский форвард покинет КПЛ. В зарубежном клубе ему предложили контракт на полмиллиона, личное авто и дом

Бразильский нападающий "Кызыл-Жара" Данило Алмейда Алвес подпишет контракт с клубом высшей лиги Таиланда. Об этом сообщает Meta-Ratings.kz.

30-летний форвард в ближайшее время станет игроком "Супханбури". В минувшем сезоне этот клуб с трудом сохранил прописку в чемпионате, но в этом году планирует выступить куда успешнее. И Данило является одной из приоритетных целей в трансферное окно.

Боссы "Супханбури" предложили бразильцу двухлетний контракт на полмиллиона долларов, а также личное авто и дом. Это несравнимо больше, чем его финансовые условия в "Кызыл-Жаре". Уйдет нападающий бесплатно, так как в его контракте был пункт, согласно которому он может перейти в другой зарубежный клуб при более выгодном финансовом предложении.

В текущем сезоне Данило Алвес провел десять матчей в составе команды из Петропавловска, в которых отличился тремя голами. В следующем туре, 28 мая, "Кызыл-Жар" принимает на своем поле "Тараз", и этот матч для бразильца станет последним в майке северян.

Легионер перешел в "Кызыл-Жар" в феврале. В Казахстане также играл за "Окжетпес" в 2019 году.

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