Бомбардир "Кайрата" за 2,5 миллиона евро, или кого решили вернуть в КПЛ

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:45

Ивуарийский нападающий Жерар Гоу, который несколько раз выигрывал бомбардирскую гонку в КПЛ, приехал в расположение "Актобе" на УТС в Турции, сообщает Meta-ratings.kz

33-летний форвард пройдет просмотр в западноказахстанской команде, но источник информирует, что может возникнуть проблема. Опытный нападающий приехал с лишним весом - 106 килограммов. 

По итогам просмотра, тренерский штаб команды во главе с Владимиром Мухановым примет решение относительно будущего игрока линии атаки в "Актобе". 

После ухода из "Кайрата" Жерар Гоу выступал в клубах Турции и Китая, а последней его командой был клуб "Касымпаша".

Лучшие сезоны футболист провел в алматинском "Кайрате", когда несколько раз выиграл бомбардирскую гонку в КПЛ, а его максимальная трансферная стоимость достигала двух с половиной миллиона евро.

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