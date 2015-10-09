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Болельщики "Елимая" требуют отставки Карповича. Справедливо?

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Болельщики "Елимая" требуют отставки Карповича. Справедливо? ©ФК "Елимай"

В зимнее межсезонье "Елимай" выглядел одним из самых амбициозных клубов на рынке, подписав сразу несколько статусных легионеров и казахстанских футболистов. Однако старт сезона КПЛ в исполнении команды Андрея Карповича оказался крайне неубедительным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии семейского клуба. 

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В зимнее межсезонье "Елимай" выглядел одним из самых амбициозных клубов на рынке, подписав сразу несколько статусных легионеров и казахстанских футболистов. Однако старт сезона КПЛ в исполнении команды Андрея Карповича оказался крайне неубедительным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии семейского клуба. 

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С точки зрения результатов у "Елимая" все не так катастрофично. Да, проиграли на выезде "Атырау", но там далеко не всегда бывает так просто, как было в прошедшем туре "Актобе". При этом есть победа над вязким и традиционно неуступчивым "Кайсаром" Виктора Кумыкова и выездная ничья с "Тоболом". 

Однако, похоже, болельщиков триггерит именно качество игры "Елимая" в прошедших трех встречах. И в какой-то степени эти претензии оправданы. У семейского клуба действительно очень разнообразный и вариативный состав, с хорошей скамейкой для КПЛ. 

Но пока по части позиционных атак существуют проблемы. Словно не хватает взаимодействия, слаженности и скорости в принятии решений. И это учитывая набор очень опытных и мастеровитых игроков в центре поля - Никиты Корзуна, Серикжана Мужикова и Эдуарда Флореску. 

Примечательно, что и в прошлом году "Елимай" буксовал на старте сезона, но затем в какой-то период выправил ситуацию. 

Стабилизировать игру и результаты - это на данный момент главная задача Карповича. С точки зрения кадрового потенциала состав семейского клуба точно стал сильнее и в этом сезоне требования руководства и болельщиков по завоеванию медалей будут оправданы. 

Для Карповича это фактически важнейший сезон в "Елимае", ведь ему доверили большой проект с амбициями и подобную лояльность со стороны руководства по отношению к тренеру можно встретить лишь в "Астане". Да, "Елимай" пока отстает от "Кайрата" и "Астаны" по нескольким параметрам, но со всеми остальными команда Карповича не просто должна, а обязана бороться.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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Карпович Андрей КПЛ 2025 КПЛ Футбол Елимай ФК

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