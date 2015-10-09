Болельщики "Елимая" требуют отставки Карповича. Справедливо?

В зимнее межсезонье "Елимай" выглядел одним из самых амбициозных клубов на рынке, подписав сразу несколько статусных легионеров и казахстанских футболистов. Однако старт сезона КПЛ в исполнении команды Андрея Карповича оказался крайне неубедительным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии семейского клуба.

С точки зрения результатов у "Елимая" все не так катастрофично. Да, проиграли на выезде "Атырау", но там далеко не всегда бывает так просто, как было в прошедшем туре "Актобе". При этом есть победа над вязким и традиционно неуступчивым "Кайсаром" Виктора Кумыкова и выездная ничья с "Тоболом".

Однако, похоже, болельщиков триггерит именно качество игры "Елимая" в прошедших трех встречах. И в какой-то степени эти претензии оправданы. У семейского клуба действительно очень разнообразный и вариативный состав, с хорошей скамейкой для КПЛ.

Но пока по части позиционных атак существуют проблемы. Словно не хватает взаимодействия, слаженности и скорости в принятии решений. И это учитывая набор очень опытных и мастеровитых игроков в центре поля - Никиты Корзуна, Серикжана Мужикова и Эдуарда Флореску.

Примечательно, что и в прошлом году "Елимай" буксовал на старте сезона, но затем в какой-то период выправил ситуацию.

Стабилизировать игру и результаты - это на данный момент главная задача Карповича. С точки зрения кадрового потенциала состав семейского клуба точно стал сильнее и в этом сезоне требования руководства и болельщиков по завоеванию медалей будут оправданы.

Для Карповича это фактически важнейший сезон в "Елимае", ведь ему доверили большой проект с амбициями и подобную лояльность со стороны руководства по отношению к тренеру можно встретить лишь в "Астане". Да, "Елимай" пока отстает от "Кайрата" и "Астаны" по нескольким параметрам, но со всеми остальными команда Карповича не просто должна, а обязана бороться.