Стадион ФК "Актобе" готов принимать матчи КПЛ, сообщает телеграм-канал "Серый CARDINAL". Ближайшей на ней станет игра против "Шахтера".
"Стадион ждет проведения матчей ФК "Актобе".
В Актобе завершились строительные работы по ремонту Центрального стадиона, совсем скоро узнаем насколько качественно.
Аким актюбинской области Ералы Тугжанов специально посетил арену с проверкой.
Приведены в порядок раздевалки и мед.кабинет, санфаянсу тоже уделили время. Также частично отремонтировали посадочные места и обновили газон. Работы проведены в рамках договоренностей с рядом социально-ориентированных компаний региона.
Ближайший матч "Актобе" уже проведет на "Центральном" против гостей из Караганды", - пишет паблик.