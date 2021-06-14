Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского

Соперник не нашел контраргументов.

"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского
Кирилл Кекер. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал пресс-службе клуба матч с "Таразом" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "желто-черных". 

- Кирилл Сергеевич, поздравляем вас с победой!

- Спасибо большое за поздравление. Нам было важно победить и сыграть на ноль.

- Какие первые чувства испытывали в роли главного тренера основной команды?

- Чувство ответственности. Я благодарен руководству клуба за доверие и возможность тренировать лучший клуб страны.

- Не было двух основных игроков стартового состава: Алыкулова и Канте, тяжело ли было без них в атаке?

- Они находились в расположении сборных и мы знали, что они не смогут принять участие в игре. Тяжело или нет, трудно сказать, но то, что их не хватало - это правда.

- Также в заявке было много молодых игроков. Говорит ли это о том, что вы будете привлекать игроков из "Кайрат-Жастар"?

- Да, действительно, на замене находились только молодые игроки, и мне очень хорошо известны их возможности. У нас есть практика в тренировочном процессе первой команды, мы активно привлекаем игроков "Кайрат-Жастар", даем им шанс проявить себя, а дальше все зависит только от них самих.

Еще раз поздравляю всех наших болельщиков с победой! Ваша поддержка нам нужна и необходима. Спасибо вам, что вы были с нами в Таразе!

Напомним, что предшественник Кекера Алексей Шпилевский будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Контракт с ним он подписал до конца июня 2024 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Тараз ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:32
Футбол

Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ
Сегодня
15:05
Футбол

Назван лучший футболист месяца в чемпионате Казахстана
Сегодня
14:46
Футбол

Тренер "Тараза" нашел объяснение поражению в матче с "Кайратом"
Сегодня
14:27
Футбол

"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского
Сегодня
11:21
Футбол

"Пихал матом". Масудов объяснился за свое поведение в дебютном матче на посту тренера "Актобе"
Сегодня
11:02
Футбол

Беларусь журналисі Андрей Бондаренко: "Қайрат" чемпиондығы Алексей Шпилевскийге байланысты болған жоқ
Сегодня
10:52
Футбол

Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
Сегодня
09:45
Футбол

19-летний новичок дебютировал за "Кайрат" в матче КПЛ
Сегодня
08:54
Футбол

Экс-рулевой "Астаны" признан лучшим тренером месяца в европейском чемпионате
Сегодня
07:22
Футбол

Бабаян высказался об упущенной победе и рассказал о провокации со стороны "Астаны"
Вчера
23:01
Футбол

Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб
Вчера
22:52
Футбол

Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей
Вчера
22:27
Футбол

"Кайрат" подписал 19-летнего воспитанника "Алтая"
Вчера
22:03
Футбол

Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам "Тобола" о своем уходе
Вчера
20:59
Футбол

"Кайрат" одержал победу в первом матче с новым тренером
Вчера
20:51
Футбол

Пенальти спас "Астану" от поражения в матче с "Тоболом"
Вчера
20:23
Футбол

Игроки "Тараза" и "Кайрата" почтили память Станислава Лунина
Вчера
18:41
Футбол

Новый тренер "Кайрата" назвал состав на свой первый матч в КПЛ
Вчера
17:47
Футбол

"Шахтеру" в ближайшее время должны вернуть три очка
Вчера
15:30
Футбол

"Наши усилия вознаграждены". Принесший "Ордабасы" долгожданную победу Жоао Пауло - о матче КПЛ
Вчера
08:05
Футбол

Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Тараз" - "Кайрат" и еще одной встречи 15-го тура КПЛ
12 июня
22:58
Футбол

"Шахтер" проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета
12 июня
21:54
Футбол

Жоао Пауло забил на 92-й минуте и принес "Ордабасы" первую победу за шесть матчей
12 июня
20:52
Футбол

"Актобе" обыграл "Атырау" и одержал первую победу после прихода Масудова
12 июня
19:58
Футбол

"Жетысу" проиграл "Каспию" в матче с незабитым пенальти и прервал победную серию
12 июня
17:48
Футбол

Стала известна роль Бердыева в "Кайрате"
12 июня
16:27
Футбол

"Ордабасы" остался без денег. Клуб откажется от легионеров
12 июня
14:33
Футбол

Клубу КПЛ рекомендовали подписать Абата Аймбетова и еще двух кандидатов в сборную Казахстана
12 июня
12:44
Футбол

Новичок КПЛ лишился трех игроков на матч с худшей командой
12 июня
10:41
Футбол

Прямая трансляция матчей "Акжайык" - "Ордабасы", "Актобе" - "Атырау" и еще двух игр 15-го тура КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика