"Благодарен руководству за доверие". Новый тренер "Кайрата" - о первой победе после ухода Шпилевского

Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал пресс-службе клуба матч с "Таразом" в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 2:0 в пользу "желто-черных".

- Кирилл Сергеевич, поздравляем вас с победой!

- Спасибо большое за поздравление. Нам было важно победить и сыграть на ноль.

- Какие первые чувства испытывали в роли главного тренера основной команды?

- Чувство ответственности. Я благодарен руководству клуба за доверие и возможность тренировать лучший клуб страны.

- Не было двух основных игроков стартового состава: Алыкулова и Канте, тяжело ли было без них в атаке?

- Они находились в расположении сборных и мы знали, что они не смогут принять участие в игре. Тяжело или нет, трудно сказать, но то, что их не хватало - это правда.

- Также в заявке было много молодых игроков. Говорит ли это о том, что вы будете привлекать игроков из "Кайрат-Жастар"?

- Да, действительно, на замене находились только молодые игроки, и мне очень хорошо известны их возможности. У нас есть практика в тренировочном процессе первой команды, мы активно привлекаем игроков "Кайрат-Жастар", даем им шанс проявить себя, а дальше все зависит только от них самих.

Еще раз поздравляю всех наших болельщиков с победой! Ваша поддержка нам нужна и необходима. Спасибо вам, что вы были с нами в Таразе!

Напомним, что предшественник Кекера Алексей Шпилевский будет тренировать "Эрцгебирге", выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Контракт с ним он подписал до конца июня 2024 года.

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