Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ

Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ
©ФК "Актобе"

"Актобе" - единственная команда КПЛ-2024, которая идет без потерянных очков, а самым результативным игроком чемпионата после трех сыгранных туров является нападающий красно-белых Идрис Умаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о резвом старте потенциального новичка сборной Казахстана в кампании-2024.

Начнем с того, что "Актобе" не лидирует в турнирной таблице, а только замыкает топ-3. Но все из-за того, что актюбинцы провели две игры, в то время как основные конкуренты сыграли уже трижды. В одном из предыдущих туров пятикратные чемпионы страны участия не принимали из-за того, что по календарю у них должен был пройти матч с "Аксу", который в итоге не был допущен к участию в КПЛ.

Тем не менее команда Дмитрия Парфенова набрала максимальные шесть очков по итогам двух матчей. С общим счетом 6:1 были биты "Кайсар" (3:1) и "Женис" (3:0). И в четырех из шести голах прямое участие принял 25-летний Умаев, который продолжает активно заниматься делами получения казахстанского паспорта.

Бывший футболист молодежных сборных России и воспитанник грозненского "Ахмата" в двух матчах забил три гола и оформил один ассист. В матче первого тура против "Кайсара" Умаев оформил дубль и сделал голевую передачу на Максима Самородова. А в третьем туре, вчера, Идрис забил гол в ворота "Жениса".

Четыре голевых действия по итогам трех туров - это лучший показатель КПЛ-2024. Причем у Умаева позади всего две сыгранные встречи, в которых он суммарно отбегал 135 минут (то есть, три тайма). После него в списке самых результативных футболистов чемпионата идет узбекский нападающий "Ордабасы" Жасур Яхшибоев (2+1), но у него три сыгранные встречи. 

Чисто статистически Умаев показывает отличный старт сезона, это очень многообещающее начало для него. Таким образом он заставляет говорить о себе болельщиков и медиа, и все это вокруг непрекращающихся разговоров про скорое получение им казахстанского гражданства и вызова в сборную Казахстана.

В первой игре с "Кайсаром" он действительно феерил, поучаствовав во всех голевых атаках актюбинцев и отыграв 90 минут. Но во вчерашней игре с "Женисом" выступление команды Парфенова назвать идеальным язык не повернется. Несмотря на очень уверенную победу по счету, игра была напряженной и футболисты "Жениса" неоднократно заставляли нервничать оппонентов за счет своего давления и напора, но столичных подвела реализация. 

Сам Умаев тоже проявил себя не так уж здорово, если судить по всем аспектам матча. Нападающий отыграл всего 45 минут, после чего был заменен. За первый тайм из полезного можно отметить гол, в котором россиянин продемонстрировал настоящие качества форварда, обхитрив защитника, оттеснив второго и разобравшись с вратарем. Также можно вспомнить заработанный угловой и один штрафной для своей команды, сделанный перехват и успешное прессинг-действие.

Однако, с другой стороны, Умаев сделал лишь один точный пас за 45 минут, предприняв при этом четыре попытки. Форвард коснулся мяча считанное количество раз, и по игре "Женис" давил и заставлял соперника оказываться в незавидном положении (преимущество, повторимся, было разве что по счету на табло).

В итоге Парфенов заменил Умаева в перерыве, и во втором тайме за атаку отвечали уже другие футболисты. Свою лепту в победу он внес, забив классный второй гол. Поэтому, несмотря на то, что игра в основном проходила без непосредственного участия Умаева, он принес пользу "Актобе".

Для футболиста, который официально находился без клуба с августа прошлого года и не имел возможности участвовать в матчах, Умаев показывает выдающуюся результативность и рвение на поле. В прошлом году он забил два гола и сделал три ассиста в 16 матчах за "Актобе", а в 2021-м в 15 встречах забил семь раз за "Шахтер". Старт сезона-2024 говорит о том, что Идрис идет на новый личный рекорд в Казахстане.

Кто знает, может, именно положительное продвижение дел касательно получения казахстанского гражданства придает футболисту из Чечни дополнительную мотивацию. Но сейчас все эти разговоры должны радовать казахстанских любителей футбола, так как Умаев действительно набирает отличную форму. 

Посмотрим, что будет дальше и сможет ли Идрис продолжить свою результативную серию уже в четвертом туре, в рамках которого "Актобе" на своем поле примет "Атырау". Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, в 14:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что, по последней информации, Умаев может получить казахстанский паспорт в течение полутора месяцев.

Фото: ФК "Актобе"©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Казахстан Россия Чечня Актобе ФК КПЛ Аксу ФК Кайсар ФК Женис ФК Сборная России по футболу Ахмат ФК Ордабасы ФК Шахтер ФК Атырау ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:31
КПЛ
©ФК "Актобе" Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ
Сегодня , 15:56
КПЛ
©КФФ "Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева
Сегодня , 14:12
КПЛ
©КФФ Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России
Вчера , 23:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана
Вчера , 21:32
КПЛ
©ФК "Елимай" Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"
Вчера , 20:55
КПЛ
©ФК "Кайрат" Новичок сборной Казахстана помог "Кайрату" обыграть "Ордабасы"
Вчера , 20:00
КПЛ
©ФК "Астана" В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"
Вчера , 19:30
КПЛ
©ФК "Женис" В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"
Вчера , 19:01
КПЛ
©ФК "Актобе" Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках
Вчера , 18:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" проиграла "Елимаю" в драматичном матче
Вчера , 17:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Тренер "Тобола" выделил работу Алиева в "Кызыл-Жаре"
Вчера , 17:01
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о сроках возвращения на основной стадион
Вчера , 16:38
КПЛ
©ФК "Актобе" Лидер сборной Казахстана высказался о победе "Актобе"
Вчера , 16:11
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" потерял очки в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 15:57
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана
Вчера , 13:52
КПЛ
©ФК "Жетысу" Тренера уволили из клуба после жалобы акиму
Вчера , 11:42
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" оценили трансфер казахстанца в европейский клуб
Вчера , 08:00
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Кайрат", "Астана" - "Елимай" и еще двух игр КПЛ
30 марта, 23:03
КПЛ
©ФК "Жетысу" В чемпионате Казахстана был забит красивейший гол
30 марта, 19:20
КПЛ
©instagram.com/zhomartov35/ Чемпион КПЛ выступил с заявлением о трансфере вратаря
30 марта, 18:26
КПЛ
©ФК "Атырау" Топовый иностранец лишил клуб КПЛ набранных очков
30 марта, 17:27
КПЛ
©ФК "Туран" В клубе КПЛ объяснили выход десяти легионеров в стартовом составе
30 марта, 15:54
КПЛ
©ФК "Шахтер" Двукратный чемпион Казахстана проиграл третий матч подряд в КПЛ-2024
30 марта, 08:40
КПЛ
©ФК "Тобол" Прямая трансляция матчей третьего тура КПЛ
29 марта, 22:15
КПЛ
©instagram.com/officialpdrmfc Легионер-чемпион нашел новый клуб после фиаско в Казахстане
29 марта, 19:13
КПЛ
©Кадр из видео "Астана" нашла усиление в сборной Боснии и Герцеговины
29 марта, 10:43
КПЛ
©ФК "Актобе" Разборки без "волков" и старая встреча спустя 16 лет. Что нас ждет в 3-м туре КПЛ?
28 марта, 20:40
КПЛ
©ФК "Атырау" Футболист "Атырау" выбыл до конца сезона
28 марта, 13:22
КПЛ
©ФК "Астана" Новичок "Астаны" помог сборной оформить два разгрома
27 марта, 19:55
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" получит усиление: подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus