Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ

"Актобе" - единственная команда КПЛ-2024, которая идет без потерянных очков, а самым результативным игроком чемпионата после трех сыгранных туров является нападающий красно-белых Идрис Умаев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о резвом старте потенциального новичка сборной Казахстана в кампании-2024.

Начнем с того, что "Актобе" не лидирует в турнирной таблице, а только замыкает топ-3. Но все из-за того, что актюбинцы провели две игры, в то время как основные конкуренты сыграли уже трижды. В одном из предыдущих туров пятикратные чемпионы страны участия не принимали из-за того, что по календарю у них должен был пройти матч с "Аксу", который в итоге не был допущен к участию в КПЛ.

Тем не менее команда Дмитрия Парфенова набрала максимальные шесть очков по итогам двух матчей. С общим счетом 6:1 были биты "Кайсар" (3:1) и "Женис" (3:0). И в четырех из шести голах прямое участие принял 25-летний Умаев, который продолжает активно заниматься делами получения казахстанского паспорта.

Бывший футболист молодежных сборных России и воспитанник грозненского "Ахмата" в двух матчах забил три гола и оформил один ассист. В матче первого тура против "Кайсара" Умаев оформил дубль и сделал голевую передачу на Максима Самородова. А в третьем туре, вчера, Идрис забил гол в ворота "Жениса".

Четыре голевых действия по итогам трех туров - это лучший показатель КПЛ-2024. Причем у Умаева позади всего две сыгранные встречи, в которых он суммарно отбегал 135 минут (то есть, три тайма). После него в списке самых результативных футболистов чемпионата идет узбекский нападающий "Ордабасы" Жасур Яхшибоев (2+1), но у него три сыгранные встречи.

Чисто статистически Умаев показывает отличный старт сезона, это очень многообещающее начало для него. Таким образом он заставляет говорить о себе болельщиков и медиа, и все это вокруг непрекращающихся разговоров про скорое получение им казахстанского гражданства и вызова в сборную Казахстана.

В первой игре с "Кайсаром" он действительно феерил, поучаствовав во всех голевых атаках актюбинцев и отыграв 90 минут. Но во вчерашней игре с "Женисом" выступление команды Парфенова назвать идеальным язык не повернется. Несмотря на очень уверенную победу по счету, игра была напряженной и футболисты "Жениса" неоднократно заставляли нервничать оппонентов за счет своего давления и напора, но столичных подвела реализация.

Сам Умаев тоже проявил себя не так уж здорово, если судить по всем аспектам матча. Нападающий отыграл всего 45 минут, после чего был заменен. За первый тайм из полезного можно отметить гол, в котором россиянин продемонстрировал настоящие качества форварда, обхитрив защитника, оттеснив второго и разобравшись с вратарем. Также можно вспомнить заработанный угловой и один штрафной для своей команды, сделанный перехват и успешное прессинг-действие.

Однако, с другой стороны, Умаев сделал лишь один точный пас за 45 минут, предприняв при этом четыре попытки. Форвард коснулся мяча считанное количество раз, и по игре "Женис" давил и заставлял соперника оказываться в незавидном положении (преимущество, повторимся, было разве что по счету на табло).

В итоге Парфенов заменил Умаева в перерыве, и во втором тайме за атаку отвечали уже другие футболисты. Свою лепту в победу он внес, забив классный второй гол. Поэтому, несмотря на то, что игра в основном проходила без непосредственного участия Умаева, он принес пользу "Актобе".

Для футболиста, который официально находился без клуба с августа прошлого года и не имел возможности участвовать в матчах, Умаев показывает выдающуюся результативность и рвение на поле. В прошлом году он забил два гола и сделал три ассиста в 16 матчах за "Актобе", а в 2021-м в 15 встречах забил семь раз за "Шахтер". Старт сезона-2024 говорит о том, что Идрис идет на новый личный рекорд в Казахстане.

Кто знает, может, именно положительное продвижение дел касательно получения казахстанского гражданства придает футболисту из Чечни дополнительную мотивацию. Но сейчас все эти разговоры должны радовать казахстанских любителей футбола, так как Умаев действительно набирает отличную форму.

Посмотрим, что будет дальше и сможет ли Идрис продолжить свою результативную серию уже в четвертом туре, в рамках которого "Актобе" на своем поле примет "Атырау". Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, в 14:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что, по последней информации, Умаев может получить казахстанский паспорт в течение полутора месяцев.

Фото: ФК "Актобе"©️