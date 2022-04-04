Бердыев высказался о сенсации в матче "Кайрата" с аутсайдером КПЛ

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:26

Главный тренер алматинского "Кайрата" Курбан Бердыев прокомментировал сенсационный результат матча 4-го тура КПЛ с "Акжайыком" в Уральске, сообщает клубная пресс-служба.

"Кайрат" претендовал на лидерство в турнире, но не смог забить гол сопернику (0:0), который доигрывал матч в меньшинстве.

"Как я и предполагал, матч получился сложным. Соперник навязывал силовую борьбу. Сегодня нас подвела реализация.

Летом у нас произошло омоложение состава, но наши ребята готовы ко всему. Потихоньку мы все наладим", - заявил Бердыев.

Сенсацией закончился матч "Кайрата" против аутсайдера КПЛ

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Акжайык ФК КПЛ


Казахстан(футбол) КПЛ
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