"Бердыев говорил, что обязан Боранбаеву". Ваит Талгаев - о казахстанцах в РПЛ и "Кайрате"

©ФК "Тараз"
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Сегодня 18:16

Известный казахстанский тренер Ваит Талгаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возможном трансфере Эльхана Астанова в РПЛ и уходе Курбана Бердыева из "Кайрата".

Также он подчеркнул, какие изменения произошли в алматинском клубе после назначения Кирилла Кекера.   

- Ваит Абдул-Хамидович, после успешной игры Эльхана Астанова за сборную Казахстана и "Ордабасы" к нему повысился интерес из РПЛ. Как вы считаете, он готов к этому вызову?

- Да, уже сейчас ему надо попробовать уехать. Алип же поехал, у него все нормально. У Астанова все есть - обводка, дриблинг, нацеленный на ворота. 

"Ростов" и "Ахмат" интересуются? Это хорошие команды, там к молодежи хорошо относятся. Тот же Карпин работал с Зайнутдиновым. 

Но, конечно, сейчас сложно будет, если уедет, поскольку в РПЛ уже скоро стартует сезон. Если доиграть этот сезон в Казахстане, то дальше будет легче адаптироваться, поскольку в России будет длительная пауза, время привыкнуть. 

- На данный момент три казахстанца выступают в РПЛ, кто из них должен показать себя наиболее ярко в предстоящем сезоне? 

- Я надеюсь на своего, на Зайнутдинова. У него все качества есть, хочется креатива от него. На какой позиции будет играть? Скорее всего, левого латераля. 

- Немного про "Кайрат", матчи которого вы часто посещаете. Какие изменения вы отметите после прихода Кирилла Кекера? 

- Движение, настрой. Поменяли схему, теперь нацелены на атаку и это сочетание больше развивает молодых футболистов. А когда играешь в пять защитников - это более предсказуемый футбол. Но еще надо посмотреть, "Кайрат" пока не играл с фаворитами чемпионата при Кекере. 

- Для вас уход Курбана Бердыева стал неожиданным? 

- Я с ним беседовал, он не думал уходить, он говорил: "Я обязан Боранбаеву, останусь в клубе". Но это все внутренние дела, мы не знаем, что потом случилось.

После 15 туров "Кайрат" с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ. Лидирует "Астана", набравшая 27 баллов.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бердыев Курбан Алматы

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