Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:09
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Шымкентский "Ордабасы" представил Бауыржана Исламхана в качестве игрока клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Официально: Бауыржан Исламхан – игрок "Ордабасы".

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал контракт с футбольным клубом "Ордабасы". Бато начинал профессиональную карьеру в составе "Тараза". Кроме того, он представлял такие команды, как "Астана", "Кайрат", российскую "Кубань" и "Аль-Айн" (ОАЭ). Бауыржан Исламхан будет выступать под 9-м номером.

Напомним, что Исламхан уже отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока "Аль-Айна" в декабре 2020-го - тогда его уличили в употреблении вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance - "запрещенная субстанция".

Стартовый матч в чемпионате Казахстана шымкентцы проведут 4 марта на своем поле против актауского "Каспия".

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Метки:
Исламхан Бауыржан КПЛ Межсезонье в КПЛ

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