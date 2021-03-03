Бабаян разобрал победу "Тобола" над "Кайратом" и высказался о предстоящем финале Суперкубка с "Астаной"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян в интервью телеканалу Qazsport разобрал победу над "Кайратом" в 1/2-й Суперкубка Казахстана. Он отметил, что финал против "Астаны" будет интересен болельщикам.

- По ходу второго тайма Валиуллин и Сильва появились на поле. Это была попытка решить проблему Алыкулова или какие-то другие были идеи?

- Во-первых, хотел бы поздравить всех с открытием сезона. Матч получился очень валидольный, интересный для болельщиков. Но игра показала, что команды еще на сто процентов не готовы. Но в целом получился зрелищный матч. У нас были определенные проблемы на флангах, поэтому пришлось немного перестраиваться во втором тайме. Но то, как мы играли в обороне, с каким желанием и с какой самоотдачей, - большой респект команде. Думаю, то, что удача сегодня повернулась в нашу сторону - это не случайно. Это огромная работа на поле.

- Вы говорите "удача", но пенальти пробивали очень здорово. Был готов список игроков?

- Список игроков был в голове, но отдельно пенальти мы не готовили. Потому что ну все же это лотерея. Но ребята молодцы - показали уверенность и характер.

- По ходу матча "Кайрат" поменял формат, насколько это стало большой проблемой?

- Да, до 30-й минуты они играли по схеме 3-4-3, потом перестроились, выпустили Алыкулова. Но я думаю, что в первую очередь связано с травмой Полякова, но мы в перерыве тоже немного перестроились, подстроились под соперника. Конечно, сложно играть против "Кайрата" - команда мобильная, хорошо готовая, команда очень динамичная. Но я думаю, что мы с поставленной задачей справились.

- Финал против "Астаны". Уже сделали какие-то выводы или сюрпризы могут быть?

- К "Астане" мы еще не готовились, мы их не анализировали. Но примерно знаем, что это команда, где подобраны классные футболисты. Я очень хорошо эту команду знаю. Поэтому нас ждет интересный финальный матч. Нас и всех болельщиков.

Напомним, "Тобол" обыграл "Кайрат" в серии пенальти со счетом 4:3. Финальный матч состоится 6 марта. Турнир проходит в Туркестане.

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