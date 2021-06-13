Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам и тренерскому штабу о своем уходе, сообщается в телеграм-канале "Гол емес!".

"Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян получил серьезное предложение по работе из-за рубежа. О своем скором уходе специалист уже успел объявить футболистам и тренерскому штабу. В ближайшее время появится более детальная информация", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 июня, "Тобол" сыграл вничью с лидером чемпионата "Астаной" - 1:1. Отрыв в турнирной таблице между командами всего три очка.

41-летний Бабаян руководит "Тоболом" с декабря 2019 года, а в прошлом сезоне привел костанайскую команду ко второму месту в чемпионате.

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