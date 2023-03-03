Айбол Абикен узнал хорошие новости по своему допинговому делу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:37
©ФК "Аксу"

Дисциплинарное дело Айбола Абикена закрыто, сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz.

Согласно сообщению от Национального антидопингового центра РК, ФИФА согласилась с сокращением срока наказания казахстанского футболиста с четырех лет до двух.

Это означает, что Айбол уже в следующем году сможет вернуться в профессиональный футбол. Борющийся за Айбола Национальный антидопинговый центр РК смог добиться этого решения.

Напомним, в июле прошлого года Абикен был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Сам футболист вину не признал.  

Ранее стало известно, что срок дисквалификации сокращен с четырех до двух лет. КПЛ-2022 Абикен начинал в павлодарском "Аксу".

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Метки:
Допинг КПЛ Сборная РК по футболу

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