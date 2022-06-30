Аутсайдер КПЛ объявил о переходе пяти футболистов

Футбольный клуб "Акжайык" официально подписал ряд новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, состав уральцев пополнили:

- белорусский вратарь Родион Сямук (предыдущие клубы: "Динамо-Брест", "Торпедо БелАЗ", "Тамбов");

- сербский нападающий Джордже Ивкович (предыдущие клубы: ИМТ, "Златибор", "Раднички", Сремска Митровица);

- украинский полузащитник Илья Коваленко (предыдущие клубы: "Сталь", "Ингулец", "Десна", "Сумы", ЛНЗ);

- российский полузащитник Александр Вульфов (предыдущие клубы: "Велес", "Долгопрудный", "Казанка");

- грузинский форвард Тома Табатадзе (предыдущие клубы: "Олимп", Латвия, "Рустави", "Сиони").

Напомним, "Акжайык" с 12 очками идет на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет на выезде с "Кайратом" 3 июля.