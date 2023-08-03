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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки

Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки
©ФК "Каспий"

Актауский "Каспий" объявил о назначении Константина Горовенко на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

На этом посту он сменил Игора Ангеловски, который подал в отставку в середине июля. После 17 туров "Каспий", набрав 11 очков, занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.

Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера

46-летний Горовенко тренерскую карьеру начинал будучи ассистентом главного тренера "Сункара", где проработал три сезона. Также работал в молодежных командах "Кайрата", а под его руководством фарм-клуб алматинцев стал бронзовым призером первой лиги-2017 в своем дебютном сезоне.

После чего Горовенко с 2018 по 2020 годы тренировал "Жетысу Б", с которым в сезоне-2019 занял пятое место в первой лиге.

В июне 2020 года специалист возглавил карагандинский "Шахтер". При нем "горняки" сыграли 18 матчей, одержав восемь побед при пяти ничьих и пяти поражениях. По итогам сезона "Шахтер" занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.

Последним местом работы Горовенко был "Мактаарал".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23
8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11
14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11

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Метки:
Каспий КПЛ Назначения Мактаарал ФК

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