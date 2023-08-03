Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки

Актауский "Каспий" объявил о назначении Константина Горовенко на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.
На этом посту он сменил Игора Ангеловски, который подал в отставку в середине июля. После 17 туров "Каспий", набрав 11 очков, занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.
Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера
46-летний Горовенко тренерскую карьеру начинал будучи ассистентом главного тренера "Сункара", где проработал три сезона. Также работал в молодежных командах "Кайрата", а под его руководством фарм-клуб алматинцев стал бронзовым призером первой лиги-2017 в своем дебютном сезоне.
После чего Горовенко с 2018 по 2020 годы тренировал "Жетысу Б", с которым в сезоне-2019 занял пятое место в первой лиге.
В июне 2020 года специалист возглавил карагандинский "Шахтер". При нем "горняки" сыграли 18 матчей, одержав восемь побед при пяти ничьих и пяти поражениях. По итогам сезона "Шахтер" занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.
Последним местом работы Горовенко был "Мактаарал".
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