Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке

Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке
©ФК "Каспий"

Главный тренер "Каспия" северомакедоснкий специалист Игор Ангеловски прокомментировал исход матча 15-го тура КПЛ-2023 против "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актаусцы проиграли талдыкорганцем со счетом 1:2. Говоря о матче, Ангеловски заявил об отставке.

- Во-первых, я хочу поблагодарить всех футболистов, которые играли вчера, у меня нет никаких вопросов к ним. Также хочу поблагодарить игроков, которые были на скамейке запасных: половина из них - это дети из нашей академии. Нам не хватает футболистов, чтобы достичь позитивного результата.

- Когда я приехал сюда, два месяца назад, мне сказали, что клуб на последнем месте с нулём очков и мне надо сделать селекцию и отпустить большинство игроков. Также, мы ещё должны были найти новых футболистов. Мы отпустили 12 человек, среди них были трое, которых мы пытались сохранить в клубе - это Диакате, Бриджидо, Джигаури, но с ними не смогли договориться.

- У нас было две недели до матча с "Жетысу" и мы готовились, работали, на тренировке были всего лишь десять игроков основы, а остальные - это дети нашей футбольной академии.

- Я свое тренерское имя очень тяжело заработал и не хочу его потерять. Я уже сообщил игрокам и руководству, что подаю в отставку. Надеюсь, что следующему тренеру обеспечат более лучшие условия для работы и предоставят футболистов.

- Надеюсь, что "Каспий" останется в Премьер-лиге. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас. Также, я очень благодарен людям, которые работают в клубе, всем желаю удачи.

Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера

Актауский клуб с десятью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Ангеловски принял "Каспий" по ходу сезона. На Евро-2020 он возглавлял сборную Северной Македонии.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31
4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27
5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22
8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20
9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19
10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15
11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14
12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11
13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Каспий КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:47
КПЛ
©ФК "Каспий" Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке
Сегодня , 19:30
КПЛ
©ФК "Кайрат" В России разъяснили ситуацию с "трансфером" вингера "Кайрата"
Сегодня , 14:50
КПЛ
©ФК "Актобе" Форвард из ФНЛ-2 и сдержанность Карповича. Что не так с трансферами "Актобе"
Сегодня , 13:46
КПЛ
©ФК "Каспий" Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера
Вчера , 22:55
КПЛ
©ФК "Каспий" Видеообзор волевой победы "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 21:54
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Жетысу" сотворил камбэк в матче с "Каспием"
Вчера , 09:49
КПЛ
©ФК "Каспий" Прямая трансляция матча КПЛ "Каспий" - "Жетысу"
15 июля, 23:05
КПЛ
©ФК "Кайрат" Названа главная проблема "Кайрата" в КПЛ
15 июля, 22:04
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Гол с пенальти спас "Орбадасы" в матче КПЛ с "Атырау"
15 июля, 20:59
КПЛ
©ФК "Кайсар" VAR, пенальти и два гола в добавленное время. "Мактаарал" и "Кайсар" выдали супер триллер
15 июля, 20:57
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Актобе" вдесятером отстоял выездную победу над "Шахтером"
15 июля, 18:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Гол игрока юношеской сборной Казахстана принес "Кайрату" выездную победу над "Окжетпесом"
15 июля, 14:09
КПЛ
©ФК "Аксу" В "Аксу" переходит защитник из Сербии
15 июля, 12:33
КПЛ
©КФФ Два новичка прибыли в расположение "Астаны"
15 июля, 10:35
КПЛ
©ФК "Абдыш-Ата" "Актобе" может подписать игрока сборной Кыргызстана
15 июля, 09:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Прямая трансляция матчей "Актобе" и "Ордабасы" в 15 туре чемпионата Казахстана
14 июля, 22:15
КПЛ
©ФК "Актобе" "Жетысу" подписал экс-вратаря "Актобе"
14 июля, 21:05
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" потерял легионера перед матчем с "Шахтером"
14 июля, 14:54
КПЛ
©instagram.com/zolotovnikolai/ Игравший во Франции футболист европейской сборной близок к переходу в "Актобе"
14 июля, 13:56
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" провел переговоры с игроком сборной Казахстана
14 июля, 13:20
КПЛ
©ФК "Астана" Тень Твумаси и Эуженио. Почему "Астане" не хватает эффективности в атаке
14 июля, 12:48
КПЛ
©ФК "Актобе" Новый глава "Актобе" решил заняться трансферами в клубе
13 июля, 19:46
КПЛ
©UA Football "Ордабасы" объявил о подписании участника Евро-2020
12 июля, 15:15
КПЛ
©ФК "Каспий" Аутсайдер КПЛ подписал нападающего и вернул воспитанника
12 июля, 12:04
КПЛ
©vecernji.ba Стало известно, сколько "Астана" потратила на трансферы двух новичков
12 июля, 10:31
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" рассталась с легионером
12 июля, 08:35
КПЛ
© "Тобол" подписал действующего чемпиона из Европы
12 июля, 07:25
КПЛ
©ФК "Кайрат" Определен формат КПЛ-2024. Подробности
12 июля, 07:10
КПЛ
©КФФ "Астана" дозаявила двух новичков на Лигу чемпионов
11 июля, 23:42
КПЛ
©instagram.com/stipeloncar_44/ "Астана" официально представила игрока европейской сборной перед матчем Лиги чемпионов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus