Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке

Главный тренер "Каспия" северомакедоснкий специалист Игор Ангеловски прокомментировал исход матча 15-го тура КПЛ-2023 против "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актаусцы проиграли талдыкорганцем со счетом 1:2. Говоря о матче, Ангеловски заявил об отставке.

- Во-первых, я хочу поблагодарить всех футболистов, которые играли вчера, у меня нет никаких вопросов к ним. Также хочу поблагодарить игроков, которые были на скамейке запасных: половина из них - это дети из нашей академии. Нам не хватает футболистов, чтобы достичь позитивного результата.

- Когда я приехал сюда, два месяца назад, мне сказали, что клуб на последнем месте с нулём очков и мне надо сделать селекцию и отпустить большинство игроков. Также, мы ещё должны были найти новых футболистов. Мы отпустили 12 человек, среди них были трое, которых мы пытались сохранить в клубе - это Диакате, Бриджидо, Джигаури, но с ними не смогли договориться.

- У нас было две недели до матча с "Жетысу" и мы готовились, работали, на тренировке были всего лишь десять игроков основы, а остальные - это дети нашей футбольной академии.

- Я свое тренерское имя очень тяжело заработал и не хочу его потерять. Я уже сообщил игрокам и руководству, что подаю в отставку. Надеюсь, что следующему тренеру обеспечат более лучшие условия для работы и предоставят футболистов.

- Надеюсь, что "Каспий" останется в Премьер-лиге. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас. Также, я очень благодарен людям, которые работают в клубе, всем желаю удачи.