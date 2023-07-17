Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера

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Телеграм-канал "Серый CARDINAL" поделился информацией о ситуации в актауском "Каспие", сообщают Vesti.kz.
"Главный тренер "Каспия" подал в отставку? Появилась информация о том, что после вчерашнего поражения от "Жетысу" балканский специалист подал в отставку. А между спортивным директором и администратором клуба возникла потасовка", - пишет источник.
Накануне "Каспий" в матче 15-го тура КПЛ проиграл талдыкорганскому "Жетысу" со счетом 1:2. Актауский клуб с десятью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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