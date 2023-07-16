"Жетысу" сотворил камбэк в матче с "Каспием"

Состоялся заключительный матч 15-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актауский "Каспий" принимал на своем поле талдыкорганский "Жетысу".
Хозяева на 35-й минуте вышли вперед после гола Дархана Бердибека.
Иван Брикнер на 55-й минуте восстановил равновесие, а победу гостям принес гол экс-игрока "Каспия" Николы Цуцкича, забитый на 79-й минуте.
Актаусцы с десятью баллами идут на предпоследней 13-й строчке в КПЛ-2023. "Жетысу", набрав 16 баллов занимает девятое место.
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