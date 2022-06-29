Аутсайдер КПЛ нацелился на экс-футболиста сборной Нигерии

Центральный полузащитник "Турана" Чиди Осучукву близок к переходу в "Мактаарал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний футболист не останется в команде из Туркестана из-за финансовых проблем клуба. "Туран" в настоящее время занимается оптимизацией бюджета, пытаясь расстаться с высокооплачиваемыми игроками.

"Мактаарал" видит в Осучукву усиление линии полузащиты и ждет, когда африканец присоединится к команде.

В текущем сезоне КПЛ на его счету девять матчей, в которых он забил один гол.

Ранее Чиди Осучукву защищал цвета португальской "Браги", белорусских "Динамо-Бреста", "Руха", российской "Томи" и шымкентского "Ордабасы". Выступал за молодежную сборную Нигерии и играл на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

"Мактаарал" после 14 матчей занимает последнее место в турнирной таблице и рискует вылететь из КПЛ.