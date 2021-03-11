"Атырау" подписал защитника сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко стал игроком ФК "Атырау", передает Meta-ratings.kz.

29-летний футболист присоединился к клубу под конец зимней подготовки. В его лице тренерский штаб видит конкурента двум другим опытным центральным защитникам - сербу Даниэлю Стойковичу и россиянину Дмитрию Гузю.

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Напомним, Дмитренко является воспитанником российского футбола. До приезда в Казахстан он играл за "Кубань" и "Торпедо" (Армавир). В КПЛ его первым клубом была "Астана", затем он защищал цвета "Актобе", "Тобола" и "Шахтера". Сезон-2020 защитник отыграл в составе шымкентского "Ордабасы". В активе игрока 19 матчей за сборную Казахстана.

Первый матч сезона-2021 "Атырау" проведет дома 13 марта против "Шахтера".

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