"Атырау" определился с голкипером и подписал новичка

©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:50

Армянский голкипер Арам Айрапетян согласился на снижение зарплаты и продлил контракт с "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz.

35-летний вратарь в прошлом сезоне был основным стражем ворот "нефтяников", в 22 матчах он пропустил 29 мячей. Новое руководство клуба предложило ему соглашение с понижением финансовых условий на 40 процентов, и Айрапетян решил принять его.

Кроме того, "Атырау" подписал контракт с российским защитником Сосланом Такуловым, в минувшем сезоне выступавшим за "Акжайык". Возможности Такулова хорошо известны главному тренеру "нефтяников" Константину Горовенко по работе в "Шахтере" в сезоне-2020.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Атырау ФК Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ КПЛ


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:50
© 2008 - 2022 ТОО «EML»