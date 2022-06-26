"Атырау" в большинстве потерял очки в матче с главным аутсайдером КПЛ

©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:56
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Махтаарал - Атырау 1:1

Голы: Себаихи, 63 (1:0) ; Гжельчак, 74 (1:1)

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Турнирная таблица

"Атырау" сыграл вничью с "Махтааралом" из Атакента в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве после удаления Артура Западни, но на 63-й минуте вышли вперед с пенальти, который реализовал Биллал Себаихи. "Атырау" смог отыграться на 74-й минуте, а автором гола стал Петр Гжельчак.

"Атырау" набрал 20 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице КПЛ, а у "Махтаарала" стало десять баллов, но команда продолжает занимать последнее, 14-е место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
КПЛ Атырау ФК Махтаарал ФК

Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:56
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