"Астану" официально покинул экс-голкипер сборной Казахстана, а "Шахтер" расстался с девятью футболистами

Столичная "Астана" объявила о расставании с 33-летним казахстанским голкипером Дмитрием Непогодовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Экс-голкипер сборной Казахстана покинул столичный клуб по истечению срока контракта. Непогодов впервые присоединился к "Астане" в 2019 году, сыграв за нее 33 матча, в 11 из которых он оставил свои ворота "сухими". В 2021 году в чемпионате Казахстана Непогодов установил рекорд сезона - голкипер не пропускал в течение 543 минут.

А карагандинскийобъявил об уходе сразу девяти игроков.

"Шахтер" покидают защитники Давид Атанаскоски, Андрей Буйволов, Ескендир Кыбырай, полузащитники Геворг Наджарян, Алан Чочиев, Дэвид Мавутор, нападающие Мартин Тошев, Евгений Шикавка и Оралхан Омиртаев.