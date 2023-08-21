В "Астане" объяснили, почему Аймбетов потерялся в последних играх

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча с "Кайсаром" объяснил, почему в последних играх команды не проявляет себя форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб потерял очки в 20-м туре чемпионата страны, сыграв на своем поле вничью с "Кайсаром".

- Абат пропал в последних играх.

- Сейчас пошли матчи подряд, психологически и физически тяжело. Постоянные перелеты. Конечно, если бы был запас прочности - было бы полегче. Все команды теряют очки, посмотрите на европейские клубы. Играют в еврокубках, отдают все силы, а затем в чемпионате выходят те футболисты, которые не играли и потом теряют очки из-за отсутствия эмоций. И большие команды теряют очки. Конечно, это не оправдание, мы играли дома и по игре мы не должны были играть вничью, это факт. Обидно получать такой гол в конце игры, - приводит слова Бабаяна пресс-служба клуба.

Ранее у Бабаяна возникли вопросы по селекции "Астаны". Также он высказался о своей отставке после потери очков в чемпионате Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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