Хавбек "Астаны" Иван Башич в зимнее трансферное окно может перебраться в Европу. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян заявил, что у хавбека есть действующий контракт в Казахстане, а также рассказал, было ли по нему предложение от английского "Халл Сити".

В минувшем сезоне игрок сборной Боснии был признан лучшим полузащитником сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

"У Башича еще два года действует соглашение с "Астаной". Он наш игрок, сейчас отдыхает, в декабре он должен присоединиться к команде. Если будет предложение на него, это будет решать руководство. Конечно, мы будем рады, если у него получится перейти в топ-лигу, для "Астаны" это тоже будет плюс и нельзя этому препятствовать. Были ли предложение от "Халл Сити"? Все уже знают, что их нынешний тренер работал на старте карьеры с Башичем. По поводу конкретных предложений именно от "Халл Сити" я не могу ответить, это не в моей компетенции. У меня нет информации, поступало ли такое предложение в клуб, но интерес от них точно был, ведь тренер "Халла" даже публично об этом говорил", - отметил Бабаян.

Напомним, Башич перешел в "Астану" свободным агентом летом 2025 года. В 39 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.