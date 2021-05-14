"Астана" впервые после победы над "Манчестер Юнайтед" допустит болельщиков на домашний матч

Причем покупать билеты им не придется.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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14 мая 10:39

ФК "Астана" допустит болельщиков на матч 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщается на сайте клуба.

В последний раз при зрителях на "Астана Арене" команда играла в ноябре 2019 года, когда одержала победу над английским "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

"Согласно постановлению (№18 от 30 апреля) главного санитарного врача Республики Казахстан, а также санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матчей чемпионата Казахстана болельщиками, при заполняемости в 20 процентов от вместимости стадиона.
 
В честь первого матча в присутствии фанатов вход на игру "Астана" - "Жетысу" будет бесплатным, но при установленном статусе в приложении ASHYQ", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что матч "Астана" - "Жетысу" начнется в 20:00 по столичному времени. Он также будет показан в прямом эфире. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице КПЛ.

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Метки:
Астана ФК Жетысу ФК КПЛ-2021 Коронавирус


Казахстан(футбол) КПЛ
1
14 мая 10:39
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