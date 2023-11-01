"Астана" собралась вернуть Стойлова и Твумаси

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:20
©ФК "Астана"

"Астана" намерена вернуть своего бывшего главного тренера Станимира Стойлова и ганского вингера Патрика Твумаси, пишет телеграм-канал "Серый Cardinal".

"Астана" вернула прежний логотип и собирается вернуть Стоилова и Твумаси.

Новый-старый логотип действовал в период с 2014 по 2019 год и символизировал собой практически все успехи клуба на внутренней и международной аренах.

Также нам стало известно о том, что "Астана" собирается вернуть ганского нападающего Патрика Твумаси и болгарского тренера Станимира Стойлова", - пишет источник.

Напомним, болгарский специалист тренировал "Астану" в 2014-2018 годах. Под его руководством столичная команда четы раза становилась чемпионом страны, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов, два раза в групповой раунд Лиги Европы и в 1/16 финала турнира. После "Астаны" он около года работал в сборной Казахстана.

Ганский вингер Твумаси выступал за "Астану" с 2013 по 2018 год и за все время провел 171 официальный матч, в которых забил 69 голов и раздал 28 голевых передач.

Метки:
Стойлов Станимир Твумаси Патрик Астана ФК

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