"Астана" снова забраковала Каримова: В чем проблемы форварда и заслужил ли он вызов в сборную?

Нападающий "Астаны" Рамазан Каримов отправился в третью аренду за последние три года. В новом сезоне воспитанник столичного клуба будет защищать цвета "Махтаарала". Корреспондент Vesti.kz о том, почему эта кампания станет для 22-летнего форварда определяющей.

Некогда лидер молодежной команды "Астаны" и один из важных футболистов своего поколения в сборной Казахстана U-21 все никак не получит шанс проявить себя в родном клубе. В сезонах 2020 и 2021 нападающий отправлялся в актауский "Каспий", но какими-то особыми успехами там не отметился.

За полтора сезона на берегу моря Рамазан провел 25 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отметился одним ассистом. Самое главное, что форвард выступал под руководством сербского тренера Срджана Благоевича, который возглавил столичный клуб в минувшее межсезонье.

Сам Каримов на новость о назначении Благоевича в "Астану" отреагировал оптимистично и с положительным настроем, но в итоге мысли о сотрудничестве со знакомым тренером на пользу футболисту не пошли. Рамазан не получил шанса в "Астане" и был отдан в очередную аренду.

На сборах перед стартом сезона Каримов отсутствовал, и это было связано с травмой, которая мучила нападающего. Он длительное время восстанавливался и тренировался в Нур-Султане по индивидуальной программе.

Лишь к середине марта Рамазан начал тренироваться в основной группе. К тому моменту относительно будущего футболиста уже возникали кое-какие вопросы. Было неясно, останется ли он в "Астане" и рассчитывает ли на него Благоевич.

Но на прошлой неделе было объявлено о переходе форварда в "Махтаарал". По слухам, у Рамазана был вариант с возвращением в "Каспий", но в итоге он оказался нужнее на юге страны.

В гостевом матче пятого тура против "Шахтера" (1:5) Каримов дебютировал в футболке "Махтаарала", выйдя на замену на 66-й минуте при счете 0:5.

Этот сезон станет для Каримова по-настоящему определяющим. Дело в том, что летом этого года ему исполнится 23 года, и он окончательно перестанет считаться молодым. До 23 лет клубы могут требовать у других команд определенную сумму за выкуп своего воспитанника, но после достижения этого возраста игроки могут сами определять дальнейший путь, переходить в другие коллективы на правах свободного агента.

Проблемы Каримова заключаются как в травмах, так и в психологическом настрое. В прошлом году Благоевич говорил о том, что у форварда возникли проблемы с точки зрения ментальности после первого вызова в национальную сборную. В марте Рамазан неожиданно для многих дебютировал за главную команду страны и сразу в матче с чемпионами мира из Франции (0:2).

Позже он вышел на замену в гостевом матче с Украиной (1:1). Но ничем особенным он не отметился и где-то даже столкнулся с травлей в социальных сетях. Многие недоумевали, за счет чего Рамазан заслужил вызов в сборную, но было понятно, что это личное доверие со стороны тогдашнего наставника Талгата Байсуфинова. Но в итоге тренерская доброта стала "медвежьей услугой" для Каримова, которого это выбило из колеи.

Лучше всего Каримов себя проявлял в 2017-19-х годах, когда выступал за молодежную команду "Астаны" во первой лигах . Тогда он забил 45 голов в 81 матче и был настоящим лидером коллектива. Тогда он выделялся в том числе на фоне других талантливых янгстеров, каки других.

Здесь есть два фактора. В первую очередь уровень второй и первой лиг куда ниже, чем КПЛ. Во-вторых, в те времена у Рамазана было полное доверие со стороны тренерского штаба. Особенно Каримов отлично выступал под руководством Василия Маруняка, который и разглядел в парне бомбардирское чутье.

В этом сезоне Каримов должен показать себя на уровне КПЛ, и это очень важный момент для нападающего. Здесь же "карты" должны сложиться так, чтобы он избежал травм и наладил хорошее взаимопонимание как с партнерами, так и с главным тренером Андреем Ферапонтовым.

Теперь Каримов будет одним из трех самых дорогостоящих футболистов команды, представляющей Туркестанскую область. Его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Отметим, что по итогам пяти туров "Махтаарал" занимает последнее 14-е место в КПЛ, набрав одно очко. Что касается "Астаны", то у столичных в активе девять баллов и пятая строчка.

В это межсезонье состав "Астаны" пополнили такие атакующие игроки, как Мохаммед Камара и Раи Влут.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира