"Астана" сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси

Защитник БАТЭ и сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко может продолжить карьеру в Казахстане.

В услугах 32-летнего игрока заинтересована "Астана". Столичный клуб уже сделал предложение Филипенко, однако финансовые детали не уточняются.

"У Филипенко было предложение от "Астаны", но для Егора в приоритете остаться в Беларуси. "Шахтер" дает шикарные условия - БАТЭ такие предложить не может. Стороны находятся в стадии переговоров. Переход очень вероятен. Вопрос в другом: так ли нужен Филипенко? Есть Сачивко, раскрылся Хадаркевич, восстановится Политевич, позицию может закрыть Бегунов. Но если есть много денег, почему бы и нет? Филипенко – топ-игрок для нашей лиги. Возможно, лучший центральный защитник", – написал белорусский журналист в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне высшей лиги Беларуси Филипенко провел 24 матча, забил гол и отдал две голевые передачи.