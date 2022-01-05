"Астана" сделала предложение Деспотовичу. Известны детали

"Астана" решила вернуть сербского нападающего Джордже Деспотовича, выступающего за казанский "Рубин", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "СпортРадар.kz", столичный клуб уже вступил в переговоры с игроком "с целью заполучить его в свои ряды на очень выгодных условиях". "Астана" предлагает форварду двухлетний контракт.

"У Джордже действующее соглашение с "Рубином", которое рассчитано до 30 июня 2023-го, хотя казанцы и не прочь расстаться со своим нападающим, потерявшим место в основном составе. Однако сам Деспотович хочет вырвать у "рубиновых" все причитающиеся ему по контракту деньги, и только в этом случае его переход в другую команду будет реальным", - пишет источник.

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В этом сезоне РПЛ 29-летний игрок провел девять матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

Напомним, помимо "Астаны", Деспотович выступал в Казахстане за "Жетысу", "Кайрат" и "Тобол".