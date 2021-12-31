"Астана" решила судьбу двух игроков

Казахстанские футболисты Султан Сагнаев и Мейрамбек Калмырза продлили контракты с "Астаной", сообщает пресс-служба столичного клуба. Однако их детали не уточняются.

Султан и Мейрамбек являются выпускниками столичного футбольного центра: впервые на поле Сагнаев вышел в 2016 году в качестве игрока молодежной команды. Калмырза начинал свой путь также в дублирующем составе в 2020 году.

Ранее астанчане приняли решение по Станиславу Басманову и Владиславу Прокопенко. При этом клуб покинули специалисты Максим Жалмагамбетов, Олег Воскобойников и Нуркен Мазбаев.

Напомним, что команда заняла второе место в КПЛ-2021.