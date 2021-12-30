"Астана" рассталась с трижды лучшим футболистом Казахстана и нашла ему замену

©ФК "Кайрат"
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Сегодня 13:13

В тренерском штабе "Астаны" произошли очередные изменения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, столичный клуб покинул тренер по вратарям Олег Воскобойников. Опытный специалист работал в "Астане" с середины года и заменил Николая Родионова. 

Вместо 50-летнего Воскобойникова в клуб придет хорошо знакомый новому главному тренеру Срджану Благоевичу специалист. Вероятно, им станет тренер по вратарям "Каспия" Милан Стойкович. 

Олег Воскобойников в бытность игроком трижды признавался лучшим футболистом Казахстана, выступал за национальную сборную. Помимо "Астаны", работал в тренерском штабе "Кайрата".

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