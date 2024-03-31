"Астана" проиграла "Елимаю" в драматичном матче

В одном из центральных матчей третьего тура чемпионата Казахстана "Астана" встретилась на своем поле с "Елимаем", сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб впервые в сезоне потерял очки, "Елимай" добыл минимальную победу со счетом - 1:0. Примечательно, что большую часть второго тайма подопечные Григория Бабаяна играли в меньшинстве. На 58-й минуте арбитр Артем Кучин показал прямую карточку защитнику Алексе Амановиче, который сбил игрока "Елимая" Корнета выходившего на ударную позицию с вратарем "Астаны".

На 88-й минуте бывший форвард "Астаны" Роман Муртазаев ныне защищающий цвета семейского клуба поразил ворота Йосипа Чондрича.

По итогам трех туров у "Астаны" в активе шесть очков. "Елимай" на данный момент имеет четыре набранных балла.