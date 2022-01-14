"Астана" пригласила тренера молодежной сборной Казахстана

39-летний казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов войдет в тренерский штаб "Астаны", сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что он будет совмещать работу в столичном клубе и молодежной сборной Казахстана (U-21).

Нурдаулетов возглавляет "молодежку" с декабря 2020 года. Ранее работал в ней на должности ассистента старшего тренера, а затем директора Департамента сборных команд КФФ.

Во время игровой карьеры защищал цвета петропавловского "Есиль-Богатыря", алматинского "Кайрата", костанайского "Тобола", кызылординского "Кайсара", "Астаны" и других команд.

С 2003 по 2013 год сыграл 35 матчей за сборную Казахстана, в которой также был капитаном.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В межсезонье команду принял сербский тренер Срджан Благоевич, который ранее возглавлял "Каспий".