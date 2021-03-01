"Астана" может подписать бывшего нападающего ЦСКА и "Монако"

ФК "Астана" был предложен известный ивуарийский форвард Ласина Траоре, сообщает Meta-ratings.kz.

Последним клубом 30-летнего форварда был "Бандырмаспор" из первой лиги Турции.

До этого он играл в "Амьене", ЧФР и "Уйпеште". Ранее же в карьере Траоре были такие именитые клубы, как "Монако", "Эвертон" и ЦСКА. В 2012 году его трансфер из "Кубани" в "Анжи" обошелся махачкалинскому клубу в 18 миллионов евро.

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Отмечается, что "Астана" нуждается в хорошем и опытном форварде, но переход Траоре будет напрямую зависеть от его финансовых запросов, так как большие деньги в столичном клубе уже предложить не могут.

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