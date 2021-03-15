"Астана" подписала контракт с Исламбеком Куатом

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал контракт с "Астаной", передает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что на его приглашении лично настоял главный тренер клуба Андрей Тихонов. В субботу, 13 марта, Куат расторг соглашение с подмосковными "Химками".

В ближайшее время "Астана" официально объявит о подписании контракта с футболистом.

В нынешнем сезоне Куат сыграл за "Химки" шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.

Полузащитник является воспитанником столичного футбола. Последним его клубом в КПЛ был "Кайрат". Подробнее со статистикой можно ознакомиться здесь.

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