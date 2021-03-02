"Астана" победила "Шахтер" и вышла в финал Суперкубка Казахстана

Сегодня, 2 марта, с розыгрыша Суперкубка в Казахстане стартовал новый футбольный сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом полуфинальном матче встречались "Астана" и "Шахтер". Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. На 18-й минуте счет открыл черногорский защитник Жарко Томашевич.

А на 73-й атаку "Астаны" успешно замкнул форвард сборной Армении Тигран Барсегян.

Стоит отметить, что во втором тайме "Шахтер" вынужден был заменить голкипера. В концовке первой половины встречи Игорь Щацкий жестко столкнулся с Томашевичем и после перерыва его место занял Тимурбек Закиров.

Ворота "Астаны" же защищал Дмитрий Непогодов. Перед матчем команда официально объявила об уходе своего многолетнего голкипера Ненада Эрича. "Шахтер" же вывел новый главный тренер - казахстанский специалист и экс-футболист Али Алиев. Подробнее с составами и статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Соперник "Астаны" по финалу определится завтра, 3 марта, во втором полуфинале, в котором сыграют "Кайрат" и "Тобол". 5 марта пройдет матч за третье место, а 6-го - финал.

Напомним, что в этом году турнир проходит в новом формате в одной локации - в Туркестане на новом стадионе. Ранее Суперкубок разыгрывался между победителем КПЛ и обладателем Кубка Казахстана. "Астана" является действующим обладателем трофея.

Призовой фонд турнира составляет 40 миллионов тенге. По новой формуле участниками стали чемпион и призеры КПЛ-2020 - "Кайрат", "Тобол" и "Астана". А финишировавший в прошлом году четвертым "Шахтер", по сути, заменил обладателя Кубка Казахстана.

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021