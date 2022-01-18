"Астана" переманила лидера "Кайрата"

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:01

Фланговый игрок Камо Оганесян может перебраться в "Астану" и продолжить карьеру в КПЛ, сообщает Телеграм-канал "Записки Арарата/Мамбреян Арарат".

По информации источника, защитник сборной Армении Камо Оганесян продолжит карьеру в столичном клубе.

"29-летний защитник "Кайрата" продолжит свою карьеру в Казахстане. Следующим клубом для Камо будет "Астана". Ранее в различных СМИ писали, что интерес к Оганесяну есть от двух российских клубов, а также из Кипра", - передает канал.

Ранее Оганесян выступал за "Жетысу", а в прошлом сезоне с "Кайратом" выиграл КПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

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Вчера 23:01
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