"Астана" переманила лидера "Кайрата"

Фланговый игрок Камо Оганесян может перебраться в "Астану" и продолжить карьеру в КПЛ, сообщает Телеграм-канал "Записки Арарата/Мамбреян Арарат".

По информации источника, защитник сборной Армении Камо Оганесян продолжит карьеру в столичном клубе.

"29-летний защитник "Кайрата" продолжит свою карьеру в Казахстане. Следующим клубом для Камо будет "Астана". Ранее в различных СМИ писали, что интерес к Оганесяну есть от двух российских клубов, а также из Кипра", - передает канал.

Ранее Оганесян выступал за "Жетысу", а в прошлом сезоне с "Кайратом" выиграл КПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.