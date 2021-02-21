"Астана" официально подписала третьего новичка

Столичная "Астана" подписала контракт с 27-летним голкипером Александром Заруцким, сообщается на официальном сайте клуба.

Карьеру в профессиональном футболе вратарь начал в карагандинском "Шахтере", после чего выступал за петропавловский "Кызыл-Жар СК", "Атырау", "Иртыш" и "Кайсар". Имеет в своем активе выступления за молодежную сборную Казахстана.

Стоит отметить, что в январе футболист был на просмотре в тульском "Арсенале", но до подписания контракта дело не дошло. Последней командой Заруцкого был "Кайсар", где он сыграл 17 матчей и пропустил 20 мячей. Всего в КПЛ провел 36 матчей и пропустил 44 мяча.

Ранее столичный клуб подписал боснийского нападающего Семира Смайлагича и защитника сборной Армении Вараздата Арояна. Также сообщается, что контракт с клубом подписал нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев.