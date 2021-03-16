"Астана" объявила о возвращении Исламбека Куата

Экс-игрок "Кайрата" является воспитанником столичного футбола.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:46

ФК "Астана" на своем сайте официально объявил о возвращении полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, передают Vesti.kz

Он является воспитанником столичного клуба и уже присоединился к нему в Нур-Султане. 

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел за "Химки" из чемпионата России шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку. Последним его клубом в КПЛ был "Кайрат". За "Астану" в свое время он провел 24 матча. Также выступал за "Актобе", "Окжетпес" и российский "Оренбург".

В составе сборной Казахстана провел 40 матчей, в которых отличился пятью голами.

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Куат Исламбек Сборная РК по футболу Кайрат ФК Астана ФК Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:46
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