"Астана" объявила о новом назначении в руководстве

©ФК "Туран"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:23

Известный в прошлом футболист Мурат Тлешев назначен новым спортивным директором "Астаны", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ранее этот пост покинул Гани Кайназаров, два года проработавший в клубе. 

Последним местом работы Тлешева был "Туран" из Туркестана. Также он работал в "Шахтере" и "Актобе"

Во время спортивной карьеры Тлешев выступал за многие казахстанские клубы: "Тараз", "Женис", "Шахтер", "Иртыш" и "Актобе". Форвард трижды становился чемпионом страны, по разу брал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Фото: ФК "Астана"

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