"Астана" обыграла "Кайсар" и приблизилась к сенсационному лидеру КПЛ

ФК "Астана" поднялся на второе место турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги после седьмого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 апреля, столичный клуб в Кызылорде встречался с местным "Кайсаром" и одержал победу со счетом 2:1.

Автором первого гола на 51-й минуте стал черногорский защитник Жарко Томашевич.

На 78-й минуте бразильский защитник хозяев Жоао Педро вновь вернул интригу в игру, сравняв цифры на табло.

Но довольно быстро ситуацию исправил нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов . На 82-й минуте он установил окончательный счет, забив победный гол и не дав "Астане" потерять важные очки.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Набрав три очка, "Астана" поднялась сразу с пятого на второе место в КПЛ. От сенсационно лидирующего "Кызыл-Жара" ее отделяет четыре очка.

С положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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