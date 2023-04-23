"Астана" обыграла "Кайсар" и приблизилась к сенсационному лидеру КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 7
Голы:Томашевич (Куат), 51 (0:1); Оливейра (Горшунов), 78 (1:1); Аймбетов (Аманович), 83 (1:2)
ФК "Астана" поднялся на второе место турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги после седьмого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 апреля, столичный клуб в Кызылорде встречался с местным "Кайсаром" и одержал победу со счетом 2:1.
Автором первого гола на 51-й минуте стал черногорский защитник Жарко Томашевич.
На 78-й минуте бразильский защитник хозяев Жоао Педро вновь вернул интригу в игру, сравняв цифры на табло.
Но довольно быстро ситуацию исправил нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. На 82-й минуте он установил окончательный счет, забив победный гол и не дав "Астане" потерять важные очки.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Набрав три очка, "Астана" поднялась сразу с пятого на второе место в КПЛ. От сенсационно лидирующего "Кызыл-Жара" ее отделяет четыре очка.
С положением команд можно ознакомиться ниже.
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